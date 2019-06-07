المطران عطا الله حنا: وحدتنا كشعب فلسطيني قوة لنا بدفاعنا عن الحق



وتحدث المطران حنا في كلمته عن واقع مدينة القدس وما تتعرض له عاصمتنا الروحية والوطنية من استهداف غير مسبوق يهدف الى طمس معالم مدينتنا المقدسة وتزوير تاريخها وتهميش واضعاف الحضور العربي الفلسطيني الاسلامي والمسيحي فيها.





وأضاف: "من واجبنا جميعا ان ندافع عن القدس وان نرفض سياسات الاحتلال وكذلك الاجراءات الامريكية المنحازة للاحتلال بشكل كلي".



وتابع: "نرحب بكم باسم كنيستنا ومسيحيي مدينتنا مؤكدين امامكم بأن المسيحيين في هذه الارض المقدسة ليسوا اقلية او جالية في وطنهم بل هم مكون اساسي من مكونات شعبنا الفلسطيني ، وان قوتنا كفلسطينيين تكمن في وحدتنا وتآخينا وتضامننا ورفضنا لاي خطاب طائفي يثير الفتن ايا كان شكله وايا كان لونه".





وقال: إن ما تتعرض له مدينة القدس في الاونة الاخيرة لا يمكن وصفه بالكلمات في ظل حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي التي نتمنى ان تزول بأسرع ما يمكن وفي ظل الوضع العربي المترهل".



وقدم للوفد تقريرا تفصيليا عن احوال مدينة القدس مؤكدا بأن هذه المدينة المقدسة يجب "أن تكون حاضرة في كافة النشاطات المدرسية ويجب ان نزرع في نفوس ابنائنا الانتماء الوطني ومحبة القدس والتي هي عاصمتنا وقبلتنا وحاضنة اهم مقدساتنا الاسلامية والمسيحية" .

رام الله - دنيا الوطنوصل إلى المدينة المقدسة صباح اليوم وفد من اساتذة المدارس الثانوية في محافظة الخليل حيث استقبلهم المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم لمدينة القدس ومقدما لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد.