"الديمقراطية" تدين تسليم الولايات المتحدة المواطن الفلسطيني الأشقر للاحتلال

رام الله - دنيا الوطندانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بشدة، تسليم الولايات المتحدة الأميركية العالم الفلسطيني د.عبد الحليم الأشقر للاحتلال، بعد أن قضى عدة سنوات في السجون الأميركية والإقامة الجبرية.ورأت الجبهة في هذه الخطوة المرفوضة والمدانة، انحيازاً أميركياً أعمى لإسرائيل وتعكس حالة العداء الأميركي لشعبنا وحقوقه الوطنية.وطالبت الجبهة وهي تحمل الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياته والخرق الفاضح للمواثيق والقوانين الدولية، المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية بالتدخل السريع والعاجل لإنقاذ حياة المواطن الفلسطيني د. الأشقر والعمل على للإفراج الفوري عنه.ودعت الجبهة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتدخل السريع للإفراج عنه وتوفير الحماية الدولية له ولآلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.