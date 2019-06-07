تفاصيل مباحثات ولقاءات أجراها وزير الاقتصاد الفلسطيني في روسيا





وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، سيما ماخص تفعيل وتطوير أشكال التعاون على الأصعدة التجارية والاقتصادية والسياحة والاستثمار .



وقد نقل الوزير الفلسطيني تحيات وأمنيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لروسيا حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والازدهار ، وكذلك رسالة من رئيس الوزراء الفلسطيني د . محمد اشتية تضمنت عمق العلاقات التاريخية بين دولة فلسطين وجمهورية روسيا الإتحادية وشعبيهما، وآفاق إطلاقها في مدارات جديدة من التعاون والشراكة.





كما شكل اللقاء فرصة للتعرف بين الوزيرين ، كون الوزير العسيلي يرأس وفق الاتفاقات الموقعة بين الطرفين ، الجانب الفلسطيني في اللجنة الحكومية المشتركة.



كما أطلع الوفد الفلسطيني الشريك الروسي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيما ما خص منها الممارسات الإسرائيلية والتي تشكل خرقاً لكافة الاتفاقات والأعراف الدولية ، بما في ذلك المقاصة، وكذلك الإجراءات الأمريكية التي تجسد خرقاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية .



وبدوره أكد الجانب الروسي على دعم موسكو لنهج الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومواقف القيادة الفلسطينية، وعلى دعم روسيا المبدئي والثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة حتى تجسيد تطلعاته ، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ، وحل عادل لقضية اللاحئين، وعبر عن استعداد روسيا لتكريس وتطوير أشكال التعاون في كافة المجالات انطلاقاً من رؤيا الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والروسي فلاديمير بوتين والاتفاقات الموقعة في إطار اللجنة الحكومية المشتركة .



وفي أجواء من الثقة والتنسيق المتبادلين تطرق الجانبان إلى استكمال التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة ، والتي من المزمع عقدها في موسكو في الفترة المقبلة.



الجدير ذكره أن العسيلي الذي يرأس وفداً فلسطينياً من القطاعين العام والخاص للمشاركة في فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الجديدة، قد أجرى على هامش المنتدى، وبحضور نوفل عدة مباحثات، أبرزها مع السيد راسم ليايتش نائب رئيس الوزراء و وزير التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا ،والتي تضمنت تطوير وتفعيل التعاون المشترك ، خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد.



رام الله - دنيا الوطنأجرى وزير الإقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي ، وبحضور سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل ، مباحثات مع وزير العمل الروسي ورئيس اللجنة الحكومية المشتركة عن الجانب الروسي، مكسيم توبيلين ، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الإقتصادي الدولي.