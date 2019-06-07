قائد الجيش الإسرائيلي: نفضّل منح فرصة بدلاً من إحداث تدهور للوضع بالقطاع

ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن كوفاخي ألمح في اجتماعه مع رؤساء المجالس المحلية في غلاف غزة، إلى ما سمّاها، عملية الترتيب السياسي مع حماس.





وقال: إن انخفاض كمية البالونات وانخفاض عدد ما وصفها "حوادث العنف" على السياج، ليس من قبيل الصدفة، و"نحن نفضل أن نمنح فرصة بدلاً من إحداث تدهور للوضع"، وفق تعبيره.





وأضاف: "لقد نجحنا في إنتاج معادلة من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض في الأحداث، حتى على المستوى التشغيلي"، كما قال.



