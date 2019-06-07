قائد الجيش الإسرائيلي: نفضّل منح فرصة بدلاً من إحداث تدهور للوضع بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
التقى صباح هذا اليوم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، افيف كوخافي، وقائد القيادة الجنوبية، هرتسي هاليفي رؤساء المجالس المحلية في غلاف غزة وسديروت.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن المجتمعين ناقشوا خلال الاجتماع التحديات المشتركة ومواصلة تعزيز التعاون الوثيق بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنات.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت يوم الأربعاء: إنه تم نشر القبة الحديدية بالقرب من إحدى المستوطنات، جنوب إسرائيل.
وقال موقع (مفزاك لايف): إن هذه الخطوة جاءت في أعقاب الوضع الأمني المتوتر مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
التقى صباح هذا اليوم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، افيف كوخافي، وقائد القيادة الجنوبية، هرتسي هاليفي رؤساء المجالس المحلية في غلاف غزة وسديروت.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن المجتمعين ناقشوا خلال الاجتماع التحديات المشتركة ومواصلة تعزيز التعاون الوثيق بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنات.
ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن كوفاخي ألمح في اجتماعه مع رؤساء المجالس المحلية في غلاف غزة، إلى ما سمّاها، عملية الترتيب السياسي مع حماس.
وقال: إن انخفاض كمية البالونات وانخفاض عدد ما وصفها "حوادث العنف" على السياج، ليس من قبيل الصدفة، و"نحن نفضل أن نمنح فرصة بدلاً من إحداث تدهور للوضع"، وفق تعبيره.
وأضاف: "لقد نجحنا في إنتاج معادلة من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض في الأحداث، حتى على المستوى التشغيلي"، كما قال.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت يوم الأربعاء: إنه تم نشر القبة الحديدية بالقرب من إحدى المستوطنات، جنوب إسرائيل.
وقال موقع (مفزاك لايف): إن هذه الخطوة جاءت في أعقاب الوضع الأمني المتوتر مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
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