دولي

بعد رفض تأجيل جلسة الاستماع.. نتنياهو يوجه انتقاداً حاداً لمسؤول إسرائيلي

بعد رفض تأجيل جلسة الاستماع.. نتنياهو يوجه انتقاداً حاداً لمسؤول إسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو انتقاداً شديداً لما يسمى مستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، بعد رفض طلبه تأجيل موعد جلسة الاستماع مرة أخرى. 

وقال نتنياهو: إن هذا القرار غير عادل ومثير للاستغراب منوهاً بأن الانتخابات الجديدة، التي فُرضت على إسرائيل، هي حدث لم يسبق له مثيل، وكان يتعين على الجهاز القضائي أيضًا، ان يتعامل معها بصورة استثنائية فيما يتعلق بموعد جلسة الاستماع، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وكان مندلبليت قد رفض وكما كان متوقعاً طلب نتنياهو تأجيل موعد جلسة الاستماع مرة أخرى.

وقد علل نتنياهو طلبه هذا بالانتخابات العامة الجديدة إلا أن المساعد الكبير لمندلبليت، غيل ليمون أوضح في رسالة بعث بها إلى وكيل دفاع رئيس الوزراء الإسرائيلي، المحامي عميت حداد أن حل (كنيست) وإجراء انتخابات لا يبرران تأجيل الموعد.

وأعلن ليمون أن جلسة المساءلة حول الملفات القضائية المنسوبة لنتنياهو ستعقد في مطلع شهر تشرين الأول/ أوكتوبر القادم وأمهل نتنياهو حتى يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، ليبلغ ما إذا كان يعتزم حضورها أم لا.

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