ألحق أضراراً بالمباني.. انفجار في بلدةٍ جنوب السويد

رام الله - دنيا الوطنألحق انفجار هز وسط بلدة لينشوبينج في جنوب السويد، أضراراً بمبانٍ اليوم الجمعة، وفق ما قالت الشرطة.وذكرت الشرطة على موقعها الإلكتروني، أن فريقاً من خبراء المفرقعات توجه إلى مكان الحادث حيث تهشمت نوافذ بعض المباني، مضيفة: "نحقق فيما حدث. لم يتضح إن كانت هناك أي إصابات"، كما نقلت وكالة (رويترز).وذكرت الإذاعة السويدية، أن انفجاراً قوياً حطم النوافذ والشرفات في مبنى سكني من خمسة طوابق، وأحدث تلفيات في مبانٍ أخرى.