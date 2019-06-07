قوات الاحتلال تنصب عدة حواجز في محافظة جنين

رام الله - دنيا الوطننصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة حواجز عسكرية وكثفت من تواجدها العسكري، في عدة مناطق بمحافظة جنين.وقالت مصادر أمنية: إن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية في عدة مناطق؛ شملت شارع جنين – الناصرة، وضاحية صباح الخير في جنين، وقريتي ام التوت وعرانة، وعلى الشارع الالتفافي، وعلى مفترق بلدتي يعبد وعرابة، وعلى شارع جنين – نابلس، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضافت المصادر أن الجنود شرعوا بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين.