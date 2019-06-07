قوات الاحتلال تنصب عدة حواجز في محافظة جنين
رام الله - دنيا الوطن
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة حواجز عسكرية وكثفت من تواجدها العسكري، في عدة مناطق بمحافظة جنين.
وقالت مصادر أمنية: إن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية في عدة مناطق؛ شملت شارع جنين – الناصرة، وضاحية صباح الخير في جنين، وقريتي ام التوت وعرانة، وعلى الشارع الالتفافي، وعلى مفترق بلدتي يعبد وعرابة، وعلى شارع جنين – نابلس، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضافت المصادر أن الجنود شرعوا بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين.
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة حواجز عسكرية وكثفت من تواجدها العسكري، في عدة مناطق بمحافظة جنين.
وقالت مصادر أمنية: إن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية في عدة مناطق؛ شملت شارع جنين – الناصرة، وضاحية صباح الخير في جنين، وقريتي ام التوت وعرانة، وعلى الشارع الالتفافي، وعلى مفترق بلدتي يعبد وعرابة، وعلى شارع جنين – نابلس، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضافت المصادر أن الجنود شرعوا بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين.
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