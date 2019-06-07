تقارير روسية: ترامب وبوتين قد يلتقيان هذا الشهر في اليابان

من المتوقع أن يلتقي الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب هذا الشهر، خلال اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، كما قالت وكالة (إنترفاكس) للأنباء.



ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله "هناك فرصة بالتأكيد. هناك فرصة لحدوث أي شيء"، حسب ما نقلت وكالة (رويترز).





رام الله - دنيا الوطن