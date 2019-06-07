عربي

الإمارات: الهجمات على الناقلات معقدة وتقف وراءها دولة على الأرجح

الإمارات: الهجمات على الناقلات معقدة وتقف وراءها دولة على الأرجح
مجلس الأمن الدولي
رام الله - دنيا الوطن
قالت دولة الإمارات العربية المتحدة: إن الهجمات التي تعرضت لها أربع ناقلات قبالة ساحلها يوم 12 آيار/مايو، تحمل بصمات عملية معقدة ومنسقة تقف وراءها دولة على الأرجح.

وفي وثيقة الإفادة التي قدمتها الإمارات والسعودية والنرويج إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، لم تتطرق الدول الثلاث إلى الجهة التي تعتقد أنها تقف وراء الهجمات ولم تذكر إيران التي تتهمها الولايات المتحدة بالمسؤولية المباشرة عنها، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وأشارت النتائج الأولية للتحقيق المشترك الذي تجريه الدول الثلاث إلى أن الهجمات تطلبت خبرة في قيادة الزوارق السريعة وغواصين مدربين ثبتوا على الأرجح ألغاما بحرية في السفن بقدر كبير من الدقة تحت سطح الماء بهدف تعطيلها وليس إغراقها.

وقالت الإمارات والسعودية والنرويج في الوثيقة: إن التحقيقات لا تزال مستمرة لكن هذه الحقائق تعد دلائل قوية على أن الهجمات الأربعة كانت جزءاً من عملية معقدة ومنسقة نفذها فاعل ذو إمكانيات واسعة وهو دولة على الأرجح.

وتعتقد الدول الثلاث أن عددا من الفرق نفذ العملية ونسق تفجير الشحنات الناسفة الأربع جميعها خلال أقل من ساعة.

واستهدفت الهجمات ناقلتي نفط سعوديتين وسفينة إماراتية وناقلة نرويجية دون أن تؤدي لسقوط ضحايا، لكنها أججت التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال وقت تصاعدت فيه حدة التصريحات المتبادلة بينهما.

أخبار ذات صلة

دون تحديد موعد.. زيارة مرتقبة للرئيس الروسي للسعودية

دون تحديد موعد.. زيارة مرتقبة للرئيس الروسي للسعودية

رئيس الوزراء الإثيوبي يصل إلى الخرطوم والاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية السودان

رئيس الوزراء الإثيوبي يصل إلى الخرطوم والاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية السودان

بالفيديو.. طائرة قطرية تكوّن لقطات مذهلة أثناء تحليقها

بالفيديو.. طائرة قطرية تكوّن لقطات مذهلة أثناء تحليقها

بالصور: مصرع 17 شخصاً بينهم عمانيون في حادث سير مروع بدبي

بالصور: مصرع 17 شخصاً بينهم عمانيون في حادث سير مروع بدبي

قوات الأمن المصرية تحبط هجوماً &#34;إرهابياً&#34; على الشرطة شمالي سيناء

قوات الأمن المصرية تحبط هجوماً "إرهابياً" على الشرطة شمالي سيناء

الرئيس الجزائري: ينبغي تحديد موعد الانتخابات بأسرع ما يمكن

الرئيس الجزائري: ينبغي تحديد موعد الانتخابات بأسرع ما يمكن

الجيش الإسرائيلي ينصب جسماً غريباً عند الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي ينصب جسماً غريباً عند الحدود اللبنانية

الشرطة السودانية تكشف حقيقة محاولة تهريب البشير

الشرطة السودانية تكشف حقيقة محاولة تهريب البشير

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تنصب عدة حواجز في محافظة جنين

قوات الاحتلال تنصب عدة حواجز في محافظة جنين

(فدا) يحمل الولايات المتحدة مسؤولية تسليم الأشقر لإسرائيل

(فدا) يحمل الولايات المتحدة مسؤولية تسليم الأشقر لإسرائيل

قوات الاحتلال تعتدي على شابين بالضرب وتعتقل طفلاً في الخليل

قوات الاحتلال تعتدي على شابين بالضرب وتعتقل طفلاً في الخليل

أبو بكر: إسرائيل تستغل كل الظروف للتفرد بالأسرى والانتقام منهم ومن عائلاتهم

أبو بكر: إسرائيل تستغل كل الظروف للتفرد بالأسرى والانتقام منهم ومن عائلاتهم

أجواء معتدلة في معظم المناطق وانخفاض يطرأ على درجات الحرارة

أجواء معتدلة في معظم المناطق وانخفاض يطرأ على درجات الحرارة

هنيّة يعزّي نصر الله بوفاة شقيقته

هنيّة يعزّي نصر الله بوفاة شقيقته

كيف سيكون العمل على معبر (إيرز) غداً الجمعة؟

كيف سيكون العمل على معبر (إيرز) غداً الجمعة؟

اتصالات مع دول لاستقباله.. الرشق يكشف مكان تواجد العالم الفلسطيني عبد الحليم الاشقر

اتصالات مع دول لاستقباله.. الرشق يكشف مكان تواجد العالم الفلسطيني عبد الحليم الاشقر

منوعات

فيديو.. علي الديك: &#34;أنا طفران ومديون وكل تيابي من البالة&#34;

فيديو.. علي الديك: "أنا طفران ومديون وكل تيابي من البالة"

فيديو: بعد خلافهما.. شاهد ما قالته &#34;نادين نجيم&#34;عن &#34;سيرين عبد النور&#34;

فيديو: بعد خلافهما.. شاهد ما قالته "نادين نجيم"عن "سيرين عبد النور"

فيديو: فيفي عبده ترد بإيحاءات غير لائقة على معلق نعتها بـ&#34;العجوز&#34;

فيديو: فيفي عبده ترد بإيحاءات غير لائقة على معلق نعتها بـ"العجوز"

تفاصيل الكشف عن مرض&#34;هيفاء وهبي&#34;الخطير وإصابة كبدها.. وهذا رد فعل إبنتها

تفاصيل الكشف عن مرض"هيفاء وهبي"الخطير وإصابة كبدها.. وهذا رد فعل إبنتها

بسبب صورة رومنسية جريئة.. طليقة تيم حسن تتعرّض لهجوم عنيف

بسبب صورة رومنسية جريئة.. طليقة تيم حسن تتعرّض لهجوم عنيف

صورة بواسطة نيشان من منزل وائل كفوري تحدث ضجة

صورة بواسطة نيشان من منزل وائل كفوري تحدث ضجة

حفيدات هيفاء وهبي يتألقن في ملابس العيد

حفيدات هيفاء وهبي يتألقن في ملابس العيد

كشفت الكثير.. سارة نخلة &#34;صادمة&#34; في رسالة أول عيد ميلاد بعد انفصالها

كشفت الكثير.. سارة نخلة "صادمة" في رسالة أول عيد ميلاد بعد انفصالها

ياسمين الخطيب تفاجئ جمهورها بصورة من طفولتها

ياسمين الخطيب تفاجئ جمهورها بصورة من طفولتها

موقف محرج لأحمد حلمي في العمرة بسبب زوجته منى زكي

موقف محرج لأحمد حلمي في العمرة بسبب زوجته منى زكي

عربي

الإمارات: الهجمات على الناقلات معقدة وتقف وراءها دولة على الأرجح

الإمارات: الهجمات على الناقلات معقدة وتقف وراءها دولة على الأرجح

دون تحديد موعد.. زيارة مرتقبة للرئيس الروسي للسعودية

دون تحديد موعد.. زيارة مرتقبة للرئيس الروسي للسعودية

رئيس الوزراء الإثيوبي يصل إلى الخرطوم والاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية السودان

رئيس الوزراء الإثيوبي يصل إلى الخرطوم والاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية السودان

الرئيس الجزائري: ينبغي تحديد موعد الانتخابات بأسرع ما يمكن

الرئيس الجزائري: ينبغي تحديد موعد الانتخابات بأسرع ما يمكن