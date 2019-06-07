أحدهم بجروح خطيرة..إصابة ثلاثة أطفال في انفجار بطارية "ليدات" وسط القطاع





وقال المتحدث باسم الشرطة، أيمن البطنيجي في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن الأطفال الثلاثة أصيبوا عندما كانوا يعبثون ببطارية (ليدات) داخل أحد المنازل، في منطقة وادي السلقا، وسط القطاع، دون وجود شبهة جنائية.





وأضاف: أن الأطفال نقلوا إلى المستسشفى للعلاج.

خاص دنيا الوطنأصيب ثلاثة أطفال أحدهم بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، في انفجار بطارية "ليدات"، وسط قطاع غزة.