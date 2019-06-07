أحدهم بجروح خطيرة..إصابة ثلاثة أطفال في انفجار بطارية "ليدات" وسط القطاع
خاص دنيا الوطن
أصيب ثلاثة أطفال أحدهم بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، في انفجار بطارية "ليدات"، وسط قطاع غزة.
أصيب ثلاثة أطفال أحدهم بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، في انفجار بطارية "ليدات"، وسط قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الشرطة، أيمن البطنيجي في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن الأطفال الثلاثة أصيبوا عندما كانوا يعبثون ببطارية (ليدات) داخل أحد المنازل، في منطقة وادي السلقا، وسط القطاع، دون وجود شبهة جنائية.
وأضاف: أن الأطفال نقلوا إلى المستسشفى للعلاج.
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