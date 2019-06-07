شؤون فلسطينية

(فدا) يحمل الولايات المتحدة مسؤولية تسليم الأشقر لإسرائيل

(فدا) يحمل الولايات المتحدة مسؤولية تسليم الأشقر لإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أدان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) تسليم الإدارة الأمريكية د. عبد الحليم الأشقر لإسرائيل، وحملها المسؤولية القانونية والأخلاقية، خاصة بعد سنوات طويلة من الاعتقال وفرض الإقامة الجبرية عليه.

وأكد (فدا) على أن هذه الخطوة الأمريكية تأتي في سياق الانحياز الأمريكي مع دولة الاحتلال والعداء المطلق لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة، التي أقرها المجتمع الدولي.

كما أكد على أن الانحياز الامريكي من خلال هذه الخطوة يؤكد صوابية الموقف الفلسطيني من الادارة الأمريكية وعدم القبول بها حكماً وحيداً في عملية السلام الشرق أوسطية، والتي تعثرت طويلاً.

وطالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الانسان الدولية بضرورة تحمّل مسئولياتها في التدخل السريع للإفراج الفوري عن الدكتور الأشقر وضمان عدم المساس به وتعرض حياته لأي خطر.

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