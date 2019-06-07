(فدا) يحمل الولايات المتحدة مسؤولية تسليم الأشقر لإسرائيل



وأكد (فدا) على أن هذه الخطوة الأمريكية تأتي في سياق الانحياز الأمريكي مع دولة الاحتلال والعداء المطلق لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة، التي أقرها المجتمع الدولي.



كما أكد على أن الانحياز الامريكي من خلال هذه الخطوة يؤكد صوابية الموقف الفلسطيني من الادارة الأمريكية وعدم القبول بها حكماً وحيداً في عملية السلام الشرق أوسطية، والتي تعثرت طويلاً.





وطالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الانسان الدولية بضرورة تحمّل مسئولياتها في التدخل السريع للإفراج الفوري عن الدكتور الأشقر وضمان عدم المساس به وتعرض حياته لأي خطر.

رام الله - دنيا الوطنأدان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) تسليم الإدارة الأمريكية د. عبد الحليم الأشقر لإسرائيل، وحملها المسؤولية القانونية والأخلاقية، خاصة بعد سنوات طويلة من الاعتقال وفرض الإقامة الجبرية عليه.