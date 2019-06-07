لم يخرج من الطائرة.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل وصول الأشقر لإسرائيل



وأفاد أن طائرة خاصة أقلّت الأشقر من الولايات المتحدة، وهبطت في مطار (بن غوريون)، بعد انتهاء فترة محكوميته التي استغرقت 11 عاماً.



واُعتقل الأشقر عام 2007 بتهمة عدم الاعتراف على 250 شخصية إسلامية، وذلك بعد سنوات من الاعتقال المنزلي، وانتهت فترة محكوميته، قبل أن تقرر واشنطن تسليمه لإسرائيل بعدما لم يتمكن القضاة الأمريكيون البت في مصيره، وفق ما صرح به أحد أقربائه.



وتقدّم الأشقر بعدة طلبات بهدف اللجوء في إحدى الدول الأوروبية، إلا أن محاولاته لم تنجح، خاصة وأنه لا يحمل جواز سفر.



وقالت حركة حماس في بيان لها: إن "الإدارة الأمريكية سلمت الأشقر للاحتلال، في الوقت الذي كانت تجري فيه، حواراً مع بعض الدول لاستقباله، بعد أن قضى ظلما 11 عاماً في السجون الأمريكية، بعد أن فرضت عليه حوالي عامين من الاقامة الجبرية".



وكان عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، أفاد أن هناك معلومات بأن الأشقر، موجود الآن في أحد سجون الاحتلال.



وأشار الرشق في تغريدة له عبر موقع (تويتر)، إلى أن هناك معلومات أخرى تشير إلى أنه مازال في الطائرة الامريكية في مطار بن غوريون، وان قاضٍ أمريكي أمر بعدم إنزاله من الطائرة، وأن هناك إمكانية لإرساله إلى أية دولة تبدي استعدادها لاستقباله.



رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (كان) الإسرائيلية اليوم الجمعة، تفاصيل وصول العالم الفلسطيني عبد الحليم الأشقر، إلى مطار بن غوريون في إسرائيل، بعد تسليمه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.وقالت القناة: إن ‏الأشقر وصل خلال الأيام الأخيرة بطائرة إلى مطار بن غوريون، لكنه بقى في الطائرة ولم يخرج منها أبدا.وأضافت: أن الطائرة التي كانت تقل الأشقر أقلعت لجهة غير معلومة ومن غير الواضح لماذا تم إحضاره أصلا للمطار.وكانت "دنيا الوطن" انفردت يوم الأربعاء الماضي، نقلا عن أحد أقاربه، بأن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت الأشقر إلى إسرائيل، بعد اعتقال دامَ نحو 11 عاماً.