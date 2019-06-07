قوات الاحتلال تعتدي على شابين بالضرب وتعتقل طفلاً في الخليل





وأضافت: كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على الشاب محمد إبراهيم أبو ماريا (19 عاما) على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل ونقل إلى المستشفى.



وتابعت أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل حسين نافذ الرجبي (15 عاما) من منزله في المنطقة الجنوبية من المدينة.



رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على شابين بالضرب المبرح في الخليل، واعتقلت طفلاً من المنطقة الجنوبية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الشاب رعد محمد الحداد (29 عاماً) من المنطقة الجنوبية في الخليل، ونقل إلى مستشفى عالية الحكومي.