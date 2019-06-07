رئيس الوزراء الإثيوبي يصل إلى الخرطوم والاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية السودان

أفادت وسائل إعلام عربية صباح اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإثيوبي وصل إلى الخرطوم، للقيام بوساطة بين الأطراف السودانية.



من جهة أخرى، علّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان فيه حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين، إضافة إلى دراسته فرض عقوبات على الضالعين في أعمال العنف بالبلاد، عقب فض اعتصام بالقوة أمام وزارة الدفاع بالخرطوم.



وجاء قرار الاتحاد الأفريقي، يوم الخميس، بحسب ما نقلت قناة (الجزيرة)، بعد عقد "مجلس السلم والأمن" التابع له جلسة لبحث وتقييم تطورات الوضع في السودان.





يأتي ذلك بعد مقتل 108 سودانيين وإصابة 500 آخرين، نتيجة فض المجلس العسكري لاعتصام القيادة العامة.



وخلال الاجتماع الذي كان في جلسة مغلقة بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، راجع المجلس المبادئ والمواثيق التي يقوم عليها الاتحاد الأفريقي بهدف تحديد القرارات والإجراءات المناسبة تجاه الأوضاع في السودان، كما نقل موقع (الخليج أونلاين).



واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من مبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات.



رام الله - دنيا الوطن