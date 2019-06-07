بالفيديو.. طائرة قطرية تكوّن لقطات مذهلة أثناء تحليقها









وتنتج ظاهرة قوس قزح أو ما يسمى بقوس المطر عن تحلل ضوء الشمس الأبيض بسبب انكساره خلال قطرات المطر إلى ألوان الطيف السبعة مجتمعة على شكل قوس نصف دائري.





وتنتج ظاهرة قوس قزح أو ما يسمى بقوس المطر عن تحلل ضوء الشمس الأبيض بسبب انكساره خلال قطرات المطر إلى ألوان الطيف السبعة مجتمعة على شكل قوس نصف دائري.

رام الله - دنيا الوطنفي مشهد رائع، كوّنت طائرة قطرية خلال تحليقها لقطات مذهلة، تمثلت برسم ألوان قوس قزح أثناء طيرانها، استطاع مصور ألماني توثيقها.وأوضحت "القناة العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية" أن الظاهرة الضوئية النادرة، تحدث عندما تتشكل طبقة عادية مخروطية قرب الشمس عبر زاوية خاصة، حيث يمكن أن تعكس الضوء المنبعث من أشعتها، ما يخلق تأثير قوس قزح ملون، كما نقل موقع (سبوتنيك) الروسي.