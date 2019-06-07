شاهد: بواسطة سفينيتن..إسرائيل تزعم إحباط محاولة تهريب مواد تستخدمها حماس لتصنيع صواريخ

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن تل أبيب أحبطت محاولة تهريب مواد، لتصنيع صواريخ حماس في قطاع غزة.



وأضاف المتحدث، أفيخاي أدرعي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن "سفينتين فلسطينيتين دخلتا في 11 آيار (مايو) 2019، للمنطقة الممنوعة في جنوب قطاع غزة، في انتهاك للوائح الأمنية وتفاهمات الهدنة".





وتابع: "تم الاستيلاء على السفن من قبل سلاح البحرية وتم استجواب أربعة من المشتبه بهم وتحويلهم للاستجواب.



وكشف تحقيق جهاز (شاباك)، أن المشتبه بهم كانوا في طريقهم من قطاع غزة إلى ساحل سيناء في مصر كجزء من محاولة لتهريب المواد المحظورة إلى قطاع غزة، بهدف تهريب 24 برميلًا من "الألياف الزجاجية" التي تستخدمها حركة حماس لتصنيع الصواريخ، وفق زعم المصادر الإسرائيلية.







ووفق أدرعي: فإن إحباط محاولة التهريب يأتي في إطار الجهود المتواصلة لإحباط ما وصفها "النشاطات الإرهابية" ضد إسرائيل وشكّل ضربة لقدرات حماس، وفق تعبيره.

وتابع: "ستواصل قوات الأمن العمل لحماية مواطني إسرائيل وحدودها البحرية".





ونقل أدرعي عن قائد الجبهة البحرية الجنوبية، يوفال أيالون قوله: نحن نضع حدوداً واضحة في المنطقة البحرية في مقابل قطاع غزة تسمح لـ "الصيادين الأبرياء العمل لكسب رزقهم وفِي المقابل منع محاولات المنظمات الإرهابية لتهديد مواطني إسرائيل في المجال البحري"، وفق تعبيره.





رام الله - دنيا الوطن