بالصور: مصرع 17 شخصاً بينهم عمانيون في حادث سير مروع بدبي

رام الله - دنيا الوطنلقي 17 شخصاً، بينهم عمانيون مصرعهم، أمس الخميس، في حادث سير تعرضت له حافلة نقل ركاب، في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.وقالت شرطة دبي: إن الحادث أسفر عن وفاة 17، بينهم امرأة مجهولة، وإصابة آخرين بإصابات حرجة، بجانب إصابة متوسطة تعرض لها السائق (عماني الجنسية)، وفق شرطة دبي.وأوضحت الشرطة، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن الحادث نتج عن اصطدام الحافلة بلوحة إرشادية، في حين نٌقلت الجثث والمصابون إلى الجهات المختصة، ولا يزال التحقيق جارياً، كما نقل موقع (الخليج أونلاين) اليوم الجمعة.وذكر التلفزيون العماني أن بين الضحايا عمانيين اثنين، والباقون من جنسيات آسيوية وأوروبية (لم يحددها).وقالت شركة النقل الوطنية العمانية (حكومية) في تغريدة عبر حسابها بـ(تويتر)، إن إحدى حافلاتها المتجهة إلى دبي "تعرضت لحادث مؤسف في إمارة دبي مساء الخميس".