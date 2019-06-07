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قوات الأمن المصرية تحبط هجوماً "إرهابياً" على الشرطة شمالي سيناء

قوات الأمن المصرية تحبط هجوماً "إرهابياً" على الشرطة شمالي سيناء
الجيش المصري في سيناء - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أحبطت قوات الأمن المصرية بالتعاون مع القوات الجوية هجوماً شنته عناصر "إرهابية" على عدة أكمنة للشرطة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، شمالي سيناء.

وقالت مصادر أمنية مصرية، أن "قوات الأمن نجحت في القبض على ستة إرهابيين هاجموا نقاطاً أمنية في توقيت متزامن"، فيما لا زالت القوات الخاصة تجري عمليات تمشيط واسعة النطاق على طريق العريش الدولي بمعاونة من سلاح الجو المصري، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

ووفق المصادر فإن "الكمائن التي تم استهدافها من قبل الإرهابيين، تقع قرب كمين بطل 14 الذي هوجم أول أيام عيد الفطر"، مشيرا إلى أن "المجموعة المهاجمة استخدمت قاذف "آر بي جي" وأسلحة آلية في محاولة منها لتكرار ما حدث الأسبوع الماضي، بيد أن يقظة القوات والتنسيق المستمر بين القطاعات الأمنية وسرعة رد الفعل حال دون ذلك".

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت مقتل ثمانية من أفراد الشرطة في مدينة العريش شمال شرقي سيناء، والقضاء على خمسة مسلحين أثناء ملاحقة الجيش لمهاجمي كمين أمني فجر الأربعاء.

وبعد الحادث، أعلنت الداخلية المصرية تصفية 14 "إرهابياً" في العريش، ضالعين في الهجوم ذاته.

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