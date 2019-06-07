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دولي

معظم حكومات الاتحاد الأوروبي تؤيد تأجيل خروج بريطانيا مرة أخرى

معظم حكومات الاتحاد الأوروبي تؤيد تأجيل خروج بريطانيا مرة أخرى
مجلس العموم البريطاني
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت تقارير إعلامية أن أغلب حكومات الاتحاد الأوروبي ستؤيد تأجيلاً آخر لخروج بريطانيا من التكتل بغض النظر عن شخص رئيس الوزراء البريطاني القادم.

ونقلت صحيفة (ذا تايمز) يوم الجمعة عن مصدر أوروبي كبير أن ما لا يقل عن 25 حكومة أوروبية مستعدة لمنح بريطانيا تمديداً آخر. 

وقال المصدر للصحيفة "في النهاية لا أحد يرغب في أن يبدو وكأنه هو من يقطع شريان الحياة"، كما نقلت وكالة (رويترز).

يأتي ذلك على الرغم من تصريحات صدرت عن أغلب المرشحين البريطانيين لرئاسة الوزراء مفادها أن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر باتفاق أو دون اتفاق.

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