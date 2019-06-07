معظم حكومات الاتحاد الأوروبي تؤيد تأجيل خروج بريطانيا مرة أخرى

رام الله - دنيا الوطنذكرت تقارير إعلامية أن أغلب حكومات الاتحاد الأوروبي ستؤيد تأجيلاً آخر لخروج بريطانيا من التكتل بغض النظر عن شخص رئيس الوزراء البريطاني القادم.ونقلت صحيفة (ذا تايمز) يوم الجمعة عن مصدر أوروبي كبير أن ما لا يقل عن 25 حكومة أوروبية مستعدة لمنح بريطانيا تمديداً آخر.وقال المصدر للصحيفة "في النهاية لا أحد يرغب في أن يبدو وكأنه هو من يقطع شريان الحياة"، كما نقلت وكالة (رويترز).يأتي ذلك على الرغم من تصريحات صدرت عن أغلب المرشحين البريطانيين لرئاسة الوزراء مفادها أن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر باتفاق أو دون اتفاق.