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دولي

أمريكا تنوي عدم استقبال طيارين أتراك للتدريب على مقاتلات إف-35

أمريكا تنوي عدم استقبال طيارين أتراك للتدريب على مقاتلات إف-35
ترامب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قررت الولايات المتحدة الأمريكية، عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك كان من المقرر استقبالهم في الولايات المتحدة للتدريب على المقاتلات "إف-35".

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء، عن مسؤوليْن أمريكيين، طلبا عدم الكشف عن اسميهما، إن القرار لا ينطبق حتى الآن إلا على الدفعات المقبلة من الطيارين الأتراك وطواقم الصيانة التركية التي تأتي عادة إلى الولايات المتحدة.

وذكرا أنه لا يوجد قرار رسمي حتى الآن بوقف تدريب الطيارين الأتراك وطواقم الصيانة حالياً في قاعدة "لوك" الجوية في أريزونا. 

وتقول وكالة (رويترز) إن الخطوة تخضع للبحث بجدية، وذلك في مؤشر واضح على تصاعد الخلاف بخصوص اعتزام أنقرة شراء دفاعات جوية روسية.

ودخلت تركيا والولايات المتحدة، الشريكتان في حلف شمال الأطلسي، في نزاع معلن منذ شهور بسبب طلبية تركية لشراء منظومة (إس-400) الدفاعية الروسية التي ترى فيها واشنطن تهديدا لمقاتلات "إف-35" التي تصنعها شركة (لوكهيد مارتن) وتعتزم تركيا شراءها أيضا.

وتقول الولايات المتحدة إنه لا يمكن لتركيا امتلاك المنظومة الروسية والمقاتلات الأمريكية لكنها تفادت حتى الآن اتخاذ خطوات لكبح أو وقف التدريب المزمع للطيارين الأتراك.

ويتدرب أربعة طيارين أتراك حاليا في قاعدة لوك. وهناك طياران تركيان إضافيان في القاعدة يقومان بالتدريس. 

وبخلاف هؤلاء العسكريين الأتراك الستة، قال الجيش الأمريكي إن هناك 20 تركيا من العاملين في صيانة الطائرات موجودون في القاعدة ويخضعون للتدريب.

وأبدت تركيا اهتماما بشراء 100 من المقاتلات بقيمة إجمالية تبلغ تسعة مليارات دولار بالأسعار الحالية.

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