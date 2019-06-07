الرئيس الجزائري: ينبغي تحديد موعد الانتخابات بأسرع ما يمكن





ولم يحدد بن صالح موعداً للانتخابات الجديدة خلال الكلمة التي ألقاها من خلال التلفزيون الرسمي، لكنه، كما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).



ويأتي ذلك بعدما ألغى المجلس الدستوري الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو المقبل، وقال: إنه اضطر إلى إلغاء الانتخابات، بعدما تقدم مرشحان فقط وتم رفضهما.



وتتواصل مظاهرات في مناطق متفرقة من الجزائر، رافضة للانتخابات وتطالب بتأجيلها حتى يتم التخلص من جميع رموز حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وإتاحة الفرصة لبناء نظام جديد.



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح: إنه ينبغي تحديد موعد الانتخابات بأسرع ما يمكن، داعياً إلى حوار سياسي شامل بحضور كل الأحزاب بهدف التحضير لها.