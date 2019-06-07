أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الجمعة السابع من حزيران/ يونيو، على النحو التالي:الدولار الأمريكي: 3.60 شيكل.الدينار الأردني: 5.07 شيكل.اليورو الأوروبي: 4.04 شيكل.الجنيه المصري: 0.20 شيكل.