شؤون فلسطينية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة
العملات
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الجمعة السابع من حزيران/ يونيو، على النحو التالي: 

الدولار الأمريكي: 3.60 شيكل.

الدينار الأردني: 5.07 شيكل.

اليورو الأوروبي: 4.04 شيكل.

الجنيه المصري: 0.20 شيكل.

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