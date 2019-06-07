أجواء معتدلة في معظم المناطق وانخفاض يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 28-18 27-18 27-19 بيت لحم 28-18 27-18 27-19 رام الله والبيرة 27-17 26-17 26-18 طولكرم 30-21 28-20 28-20 نابلس 29-19 28-19 28-20 قلقيلية 30-21 28-20 28-20 جنين 32-21 31-21 31-21 سلفيت 28-18 27-18 27-19 طوباس 32-21 31-21 31-21 روابي 29-19 28-19 28-20 الخليل 27-17 26-17 26-18 غزه 29-22 27-21 27-21 أريحا 38-24 37-24 37-24 خانيونس 29-22 27-21 27-21 الأغوار الشمالية 36-22 35-22 35-22 رفح 30-21 28-20 28-20

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الجمعة معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً إلى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الاثنين، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وصافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: