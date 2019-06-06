مقتل شخصين في جريمتيْن منفصلتين بسلفيت ونابلس
رام الله - دنيا الوطن
أفاد العقيد لؤي ازريقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، بأن الشاب (ص، ز)، قتل عمته (م ، ز)، (65 عاما)، وأصاب والده (ف ، ز)، بإصابات مختلفة، في بلدة الزاوية غرب سلفيت.
وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن قوة من الشرطة توجهت الى المكان، وألقت القبض على الشاب، وباشرت بإجراءات التحقيق.
أفاد العقيد لؤي ازريقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، بأن الشاب (ص، ز)، قتل عمته (م ، ز)، (65 عاما)، وأصاب والده (ف ، ز)، بإصابات مختلفة، في بلدة الزاوية غرب سلفيت.
وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن قوة من الشرطة توجهت الى المكان، وألقت القبض على الشاب، وباشرت بإجراءات التحقيق.
في سياق آخر، أعلن ارزيقات، عن مقتل شاب (20 عاما)، فيما أصيب شخصان آخران، في شجار وقع بمخيم بلاطة شرقي نابلس، لافتا إلى أن الشرطة باشرت باجراءات التحقيق.
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