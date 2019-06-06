مقتل شخصين في جريمتيْن منفصلتين بسلفيت ونابلس





في سياق آخر، أعلن ارزيقات، عن مقتل شاب (20 عاما)، فيما أصيب شخصان آخران، في شجار وقع بمخيم بلاطة شرقي نابلس، لافتا إلى أن الشرطة باشرت باجراءات التحقيق.

رام الله - دنيا الوطنأفاد العقيد لؤي ازريقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، بأن الشاب (ص، ز)، قتل عمته (م ، ز)، (65 عاما)، وأصاب والده (ف ، ز)، بإصابات مختلفة، في بلدة الزاوية غرب سلفيت.وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن قوة من الشرطة توجهت الى المكان، وألقت القبض على الشاب، وباشرت بإجراءات التحقيق.