كيف سيكون العمل على معبر (إيرز) غداً الجمعة؟

رام الله - دنيا الوطنأفاد المكتب الاعلامي لمعبر بيت حانون/ايرز، شمالي قطاع غزة، أن المعبر سيعمل بشكل طبيعي غدا الجمعة، امام القادمين والمغادرين.واشار المكتب الاعلامي في تصريح له، إلى ان عمل المعبر سيكون من الساعة السابعة صباحا، وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.