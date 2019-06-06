الجيش الإسرائيلي ينصب جسماً غريباً عند الحدود اللبنانية

رام الله - دنيا الوطنأفادت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية، بأن القوات الإسرائيلية نصبت مساء الخميس، جسماً غريباً على عامود إرسال محيط بموقع "العباد العسكري" المقابل لبلدة "حولا" في قضاء مرجعيون.وتوقعت الوكالة أن يكون "الجسم الغريب" جهاز تجسس أو كاميرا مراقبة متحركة.