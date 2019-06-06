دولي

معلومات أمريكية لإسرائيل بضربة وشيكة ضد إيران... وتطالبها بالاستعداد لأي هجوم صاروخي

معلومات أمريكية لإسرائيل بضربة وشيكة ضد إيران... وتطالبها بالاستعداد لأي هجوم صاروخي
رام الله - دنيا الوطن
تلقت إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، معلومات حول ضربة وشيكة ستُشنّ على إيران، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (اندبندنت) البريطانية. 

وبحسب الصحيفة ذاتها، فقد ذكر مصدر عسكري إسرائيلي، أن الجانب الأمريكي طلب من تل أبيب أن تكون على أهبة الاستعداد لاستيعاب أي هجوم صاروخي من لبنان أو سوريا أو قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب نية الولايات المتحدة توجيه "ضربة عقابية" لإيران بعد استهدافها سفناً في ميناء الفجيرة الإماراتي وتدبيرها الهجوم على مصافي نفط سعودية.

ولم يفصح المصدر ذاته، عما إذا كانت إسرائيل سترد على الهجوم المحتمل أم تترك الأمر للولايات المتحدة التي ستتولى توجيه الضربات إلى إيران وأذرعها في المنطقة (حزب الله، حماس، الجهاد الإسلامي) في حال نشوب مواجهة.

وعلمت (اندبندنت عربية)، أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنشاء تحالف خليجي - أميركي لمواجهة إيران سياسياً وعسكرياً، وأن قمم مكة الثلاث (الخليجية، العربية والإسلامية) أتت بنتائج إيجابية في نظر الجانب الأميركي.

يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يزور بريطانيا حالياً، صرح أن احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران لا يزال وارداً.

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