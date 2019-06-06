اتصالات مع دول لاستقباله.. الرشق يكشف مكان تواجد العالم الفلسطيني عبد الحليم الاشقر











رام الله - دنيا الوطنأفاد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن هناك معلومات بأن العالم الفلسطيني عبد الحليم الأشقر، موجود الآن في أحد سجون الاحتلال.وأشار الرشق في تغريدة له عبر موقع (تويتر)، إلى أن هناك معلومات أخرى تشير إلى أنه مازال في الطائرة الامريكية في مطار بن غوريون، وان قاضٍ أمريكي أمر بعدم إنزاله من الطائرة، وأن هناك إمكانية لإرساله إلى أية دولة تبدي استعدادها لاستقباله.وأكد الرشق، أن حركته تتواصل مع عدد نقوم بالتواصل مع عدد من الدول الصديقة لأجل استقبال الأشقر على أراضيها.وقال الرشق: "بعد أن أنهى الدكتور عبد الحليم الاشقر، محكوميته، أبعدته السلطات الأمريكية عن أراضيها، وسلمته للاحتلال الاسرائيلي".وأضاف: "الأشقر كان مرشح انتخابات الرئاسة الفلسطينية عام 2005، واعتقل ثلاث مرات؛ لرفضه الادلاء بالشهادة ضد ناشطين فلسطينيين، ومسلمين، وقد اعتقل 11 عاما بتهمة الانتماء لحركة حماس".