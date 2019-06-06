مصرع طفله بحادث دهس في المنطقة الجنوبية بالخليل والشرطة تحقق

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام مساء اليوم الخميس مصرعها نتيجة تعرضها لحادث دهس في مدينة الخليل.





وأوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الطفلة، قد ادخلت قبل قليل الى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل مصابة بجروح بالغة الخطورة جراء تعرضها لحادث دهس، وقد أعلن الاطباء عن وفاتها متأثرة بجراحها الخطيرة.





وقال ارزيقات: "تم ابلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور والتحفظ على سائق المركبة للوقوف على أسباب الحادث".

رام الله - دنيا الوطن