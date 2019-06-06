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الشرطة السودانية تكشف حقيقة محاولة تهريب البشير

الشرطة السودانية تكشف حقيقة محاولة تهريب البشير
رام الله - دنيا الوطن
علقت السلطات السودانية على تقارير صحفية، تحدثت عن محاولة لتهريب الرئيس السوداني السابق عمر البشير ورموز النظام السابق من محبسهم.

وأكدت الشرطة في تعميم صحفي، الخميس، أنها لم ترصد أي محاولة كهذه، وأن القوات المكلفة بحراسة وتأمين سجن كوبر تؤدي واجبها بكفاءة واحترافية ويقظة.

وقالت الشرطة في التعميم الذي نشرته وكالة السودان للأنباء (سونا): "ترجو الشرطة من وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار للرأي العام".

والأربعاء، نقلت وسائل إعلام أنباء عن إحباط محاولة لتحرير البشير ورموز نظامه، من سجن كوبر في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت المصادر: "إن أكثر من 100 من مسلحين موالين لنظام البشير هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، لتهريب الرئيس السابق ومن معه".

واعتقل البشير في نيسان/أبريل الماضي عقب عزله من قبل الجيش السوداني، إثر احتجاجات شعبية واسعة اندلعت أواخر العام الماضي، ولا تزال مستمرة حتى الآن.

وأودع البشير سجن كوبر شديد الحراسة في الخرطوم مع عدد من رموز نظامه، ويحاكم الرئيس السابق في تهم تتعلق بقتل محتجين خلال الحراك السوداني، وأخرى مرتبطة بفساد مالي.

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