دولي

هل تدخلت إسرائيل في الانتخابات الأمريكية؟

هل تدخلت إسرائيل في الانتخابات الأمريكية؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد تقرير نشره موقع صحيفة (معاريف) الاسرائيلية، جاء فيه أن مجلس الشيوخ الأمريكي سينظر فيما إذا كانت شركات التجسس الإسرائيلية قد تدخلت في الانتخابات الأمريكية.

ووفقا للصحيفة، فإنه وبعد أسبوعين من تقديم المستشار الخاص روبرت مولر التقرير النهائي حول قضية تورط روسيا في الانتخابات الأمريكية، بعثت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ رسالة إلى مستشار أمني بريطاني يدعى والتر سوريانو، يطلب منه مشاركة معلومات لها علاقة بهذه القضية.

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