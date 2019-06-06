وفاة طفل متأثرا بجراح أصيب بها بحادث سير الخميس الماضي شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنأفاد اعلام شرطة المرور في قطاع غزة، بوفاة الطفل محمد محمد ورش أغا (سبع سنوات)، من سكان بيت لاهيا، مساء اليوم الخميس، متأثرا بجراح بعد تعرضه لحادث سير قبل أيام.وأشار اعلام شرطة المرور إلى أن الطفل أغا، تعرض يوم الخميس الماضي لحادث طرق وقع على دوار التربية والتعليم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مما اسفر عن اصابته بجروح خطيرة، ليتم الاعلان مساء اليوم الخميس عن وفاته.