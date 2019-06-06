دولي

المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يرفض طلب نتنياهو تأجيل المسائلة بمزاعم الفساد

المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يرفض طلب نتنياهو تأجيل المسائلة بمزاعم الفساد
رام الله - دنيا الوطن
انتقد رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بشدة قرار المستشار القضائي للحكومة بعدم قبول طلبه تأجيل جلسة الاستماع المقررة في بداية تشرين الأول/أكتوبر، قائلًا: "هذا هو تعريف الظلم".

وأضاف نتنياهو: "تعد الانتخابات غير المسبوقة، والتي تم فرضها بطريقة غير مسبوقة، حدثًا استثنائيًا يتطلب اهتمامًا استثنائيًا من جانب سلطات إنفاذ القانون فيما يتعلق بتاريخ الجلسة"، بحسب ما جاء على موقع (i24news).

وجاء ذلك ردًا على قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، الخميس، برفض تأجيل جلسة استماع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضايا فساد مشتبه فيها بخيانة الأمانة وتلقّي رشاوى، التي مقرر عقدها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وكان نتنياهو قد تقدم بطلب لتأجيل جلسة الاستماع بدعوى حل الكنيست، وإجراء انتخابات جديدة في أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال مندلبليت في رسالة بعث بها الى ممثلي نتنياهو "نظر المستشار القضائي للحكومة في الأمر، وبعد النظر في جميع الاعتبارات والاهتمامات ذات الصلة، تبين أنه لا يوجد مبرر للتغيير من المواعيد المحددة لعقد الجلسة". 

وأكّدت مصادر في النيابة العامة الإسرائيلية أن "الدراما السياسية التي رافقت فشل نتنياهو بتشكيل الحكومة، وأدت بالتالي إلى حل الكنيست الـ 21 وقرار إعادة الانتخابات، لن تؤثر على الإجراءات القضائية التي تتعلق بجلسة الاستماع لأقوال نتنياهو". بحسب القناة "12" الإسرائيلية.

وكان مندلبليت قد قرر في 22 أيار/مايو الماضي، تأجيل موعد جلسات الاستماع التي ستعقد لرئيس الوزراء بشأن ملفات التحقيق الثلاثة الجارية معه، الى الثاني والثالث من شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري.

ويجري التحقيق مع نتنياهو في الملف المعروف إعلاميًا بـ "ملف 4000" المرتبط بتقديم تسهيلات لمالك شركة "بيزيك" للاتصالات الحكومية شاؤول الوفيتش، وهو أيضا مالك موقع "واللا" الإخباري الاسرائيلي، مقابل تغطية إيجابية لنتنياهو في الموقع الإلكتروني المذكور.

بالإضافة الى تهم الفساد وخيانة الأمانة العامة في الملف المعروف إعلاميا بـ "ملف 1000" ويتعلق بحصول نتنياهو على هدايا من رجل الأعمال أرنون ملتشين بصورة مخالفة للقانون الإسرائيلي.

أما الملف المعروف إعلاميا بـ "ملف 2000" وفيه يشتبه نتنياهو بأنه عقد صفقات مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية نوني موزيس.

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