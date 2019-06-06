غولان: احتلال غزة ممكن لكننا خائفون من القتال والخسائر

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس الأركان السابق الجنرال المتقاعد يائير غولان: "إن إعادة احتلال قطاع غزة أمر ممكن".وفي مقابلة له على القناة السابعة، سُئل غولان عن سبب عدم دخول إسرائيل إلى قطاع غزة، واحتلاله فأجاب: "نحن خائفون من القتال، نحن خائفون من الخسائر".وأضاف: "نحن لا نمنح ما يكفي للعدو، القتال في غزة غير حر، القتال في هذا المكان ذو الكثافة السكانية العالية يجري من فوق الأرض".وتابع: "ليس لدينا للتفكير في ما سيحدث بعد ذلك؟ المعادلة وهمية، والافتراض أننا إذا دخلنا غزة هو تشابك طويل الأجل، فإن هذا غير صحيح".