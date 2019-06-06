غولان: احتلال غزة ممكن لكننا خائفون من القتال والخسائر
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس الأركان السابق الجنرال المتقاعد يائير غولان: "إن إعادة احتلال قطاع غزة أمر ممكن".
وفي مقابلة له على القناة السابعة، سُئل غولان عن سبب عدم دخول إسرائيل إلى قطاع غزة، واحتلاله فأجاب: "نحن خائفون من القتال، نحن خائفون من الخسائر".
وأضاف: "نحن لا نمنح ما يكفي للعدو، القتال في غزة غير حر، القتال في هذا المكان ذو الكثافة السكانية العالية يجري من فوق الأرض".
وتابع: "ليس لدينا للتفكير في ما سيحدث بعد ذلك؟ المعادلة وهمية، والافتراض أننا إذا دخلنا غزة هو تشابك طويل الأجل، فإن هذا غير صحيح".
قال نائب رئيس الأركان السابق الجنرال المتقاعد يائير غولان: "إن إعادة احتلال قطاع غزة أمر ممكن".
وفي مقابلة له على القناة السابعة، سُئل غولان عن سبب عدم دخول إسرائيل إلى قطاع غزة، واحتلاله فأجاب: "نحن خائفون من القتال، نحن خائفون من الخسائر".
وأضاف: "نحن لا نمنح ما يكفي للعدو، القتال في غزة غير حر، القتال في هذا المكان ذو الكثافة السكانية العالية يجري من فوق الأرض".
وتابع: "ليس لدينا للتفكير في ما سيحدث بعد ذلك؟ المعادلة وهمية، والافتراض أننا إذا دخلنا غزة هو تشابك طويل الأجل، فإن هذا غير صحيح".
التعليقات