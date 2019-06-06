شؤون فلسطينية

غولان: احتلال غزة ممكن لكننا خائفون من القتال والخسائر

غولان: احتلال غزة ممكن لكننا خائفون من القتال والخسائر
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس الأركان السابق الجنرال المتقاعد يائير غولان: "إن إعادة احتلال قطاع غزة أمر ممكن".

وفي مقابلة له على القناة السابعة، سُئل غولان عن سبب عدم دخول إسرائيل إلى قطاع غزة، واحتلاله فأجاب: "نحن خائفون من القتال، نحن خائفون من الخسائر".

وأضاف: "نحن لا نمنح ما يكفي للعدو، القتال في غزة غير حر، القتال في هذا المكان ذو الكثافة السكانية العالية يجري من فوق الأرض".

وتابع: "ليس لدينا للتفكير في ما سيحدث بعد ذلك؟ المعادلة وهمية، والافتراض أننا إذا دخلنا غزة هو تشابك طويل الأجل، فإن هذا غير صحيح".

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