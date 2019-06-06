جيش الاحتلال يعلن رصد قذائف مضادة للطائرات أطلقت من سوريا

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن أنظمة الرادار رصدت اليوم الخميس، عدداً من الصواريخ المضادة للطائرات أطلق من سوريا، ولم تسقط أي منها في اسرائيل، كما لم يسفر ذلك عن اصابات، بحسب ما جاء على موقع القناة 13 الاسرائيلية.وقالت القناة ذاتها: "أطلقت أربع قذائف مضادة للطائرات، مساء اليوم الخميس، من قرية حضر في محافظة القنيطرة السورية، تجاه سماء جبل الشيخ".وأضافت: "أنظمة الرادار التابعة للجيش الاسرائيلية رصدتها وسقطت جمع القذائف في الاراضي السورية، ولم تقع إصابات".