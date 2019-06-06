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سيناتور أمريكي: الحرب في سوريا ستنتهي فور انسحاب قواتنا

سيناتور أمريكي: الحرب في سوريا ستنتهي فور انسحاب قواتنا
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر السيناتور الأمريكي عن ولاية فرجينيا ريتشارد بلاك، أن الحرب في سوريا ستنتهي بسرعة كبيرة إذا سحبت الولايات المتحدة قواتها من هناك.

وقال بلاك لوكالة (نوفوستي) الروسية: "إذا غادرنا، أعتقد أن الحرب ستنتهي بسرعة كبيرة، وسيتم إعادة توحيد سوريا واستقرارها، وسيكون بمقدور الناس هناك الانتعاش حقا".

وأضاف: "كان من الممكن أن تنتهي الحرب في سوريا باكرا لو لم تتدخل الولايات المتحدة وحلفاؤها فيها، ولم يبنوا قواعد لهم في شمال شرقي سوريا وفي التنف جنوبيها".

كما انتقد بلاك المفاوضات المقترحة لمراجعة الدستور السوري، مؤكدا أن دستور سوريا الحالي يضمن حرية الدين وحقوق المرأة وسيادة القانون.

وأشاد بدور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في المفاوضات، واصفا إياه بـ"الرجل الراقي".

 وبحجة تنفيذ الولايات المتحدة وحلفائها عملية ضد "داعش" في سوريا والعراق، نشرت في سوريا منذ عام 2014 قوة من آلاف الجنود دون موافقة دمشق.

وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته سحب قوات بلاده من سوريا، وقدر عددها الإجمالي بنحو ألفي شخص، لكن البنتاغون أعلن في وقت لاحق أن حوالي 400 عسكري أمريكي سيبقون في سوريا، حيث استخدمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى النزاع في سوريا لنشر قواتها هناك دون أي مسوغ قانوني أو شرعي لذلك.

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