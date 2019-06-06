بوتين ينصح الأطفال بقراءة كتب مثل التوراة والكتاب المقدس والقرآن

رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اعتقاده بأنه سيكون من المفيد للأطفال قراءة كتب مثل الكتاب المقدس والقرآن والتوراة، قائلا إنه في جميع هذه الديانات العالمية تكمن أسس إنسانية.وقال بوتين أثناء حديثه مع رؤساء وسائل إعلام أجنبية مجيبا على سؤال بشأن أي كتاب ينصح أطفال أي بلد بقراءته: "فليقرأوا الإنجيل، على أي حال سيستفيدون، فليقرأوا التوراة، والقرآن. كل هذا بالتأكيد سيفيد الأولاد والبنات"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف: "لأنه في جميع الديانات العالمية، هناك أسس إنسانية، وإذا اتبعناها واتبعنا قواعدها، فإن العالم سيكون أفضل".