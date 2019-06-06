حماس: تسليم أمريكا العالم عبد الحليم الأشقر للاحتلال يعكس انحيازها الكامل

رام الله - دنيا الوطنأفادت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن الولايات المتحدة الأمريكية، العالم الفلسطيني عبد الحليم الأشقر مرشح الرئاسة السابق، للاحتلال الاسرائيلي، معتبرة أن ذلك يأتي في خطوة جديدة تعكس الانحياز الكامل للإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي.وقالت الحركة في بيان لها: "الادارة الامريكية سلمت الاشقر للاحتلال، في الوقت الذي كانت تجري فيه حركة حماس، حوارا مع بعض الدول لاستقباله، بعد أن قضى ظلما أحد عشر عاما في السجون الأمريكية، بعد أن فرضت عليه حوالي عامين من الاقامة الجبرية.وأوضحت الحركة في بيانها، أن العالم الاشقر، من القامات الوطنية المشهود لها بالعلم والانتماء لوطنه وقضيته، والتي يفتخر ويعتز بها الشعب الفلسطيني.وأكدت الحركة، أن خطوة الإدارة الأمريكية مستنكرة ومرفوضة، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن حياة الأشقر وحريته، خاصة في ظل التاريخ الاسود الطويل للاحتلال، في قهر الشعب الفلسطيني والعدوان عليه، وفي مقدمتهم الأسرى والمعتقلون.وطالبت الحركة، المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل الفوري للإفراج عنه وتأمين حياته، خاصة أن سجنه في أمريكا وتسليمه لدولة الاحتلال مخالف للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.