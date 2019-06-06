الرئيس عباس يعزي الرئيس الإسرائيلي بوفاة زوجته

رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين معزيا بوفاة زوجته.وأعرب الرئيس خلال الاتصال عن تعازيه للرئيس ريفلين، راجيا العلي القدير ان يلهمه وعائلة الراحلة جميل الصبر وحسن العزاء، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).بدوره، شكر ريفلين، الرئيس محمود عباس على اتصاله، وقدم له التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد.