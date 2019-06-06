"إسرائيل" تحاول منع مجلس الشيوخ الأمريكي من دعم حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (AXIOS) الإخباري، في تقرير له، أن إسرائيل تحاول منع مجلس الشيوخ الأمريكي من إصدار قرار يعبر عن دعمه لحل الدولتين.وفقًا للتقرير كما نقلته القناة السابعة، يحظى الاقتراح بدعم من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، وإذا ارتفع عدد الأصوات للتصويت، فمن المتوقع أن يتم تمريره بأغلبية كبيرة.