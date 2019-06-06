كانت مقررة اليوم.. سلطات الاحتلال تلغي زيارة ذوي الاسرى لأبنائهم

رام الله - دنيا الوطنأبلغ مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، ذوي الأسرى، بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، ألغت زيارة أبنائهم، والتي كانت مقررة ثاني أيام عيد الفطر.وأشار مكتب الصليب الأحمر، أن قرار سلطات الاحتلال، جاء بحجة اكتظاظ المعابر في الأراضي الفلسطينية عام 1948.