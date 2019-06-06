شؤون فلسطينية

سيخوضها 75 ألف طالب.. التربية والتعليم تعلن استعدادها لاستقبال امتحانات (الانجاز)

سيخوضها 75 ألف طالب.. التربية والتعليم تعلن استعدادها لاستقبال امتحانات (الانجاز)
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد الدكتور بصري صالح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة أعدت كافة الترتيبات الخاصة لاستقبال امحانات الثانوية العامة (الانجاز) في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بالاضافة الى عدد من المدارس الموجودة خارج فلسطين.

وقال صالح لـ"دنيا الوطن": "سيتوجه يوم السبت للامتحانات، نحو 76 ألف طالب وطالبة، سيتواجدون في 600 قاعة منتشرة في كافة محافظات الوطن وفي قطر وبلغاريا ورومانيا وتركيا".

وأضاف: "هذه القاعات ستكون منتظمة ابتداءً من يوم السبت حسب البرنامج المعلن عنه، ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب".

وفي السياق، أوضح صالح أن الامتحانات في العالم الحالي، هو الحلقة الثالثة من حلقات نظام الانجاز، منوها إلى أنه سيكون هناك عدد من الطلبة الذين يئسوا من امتحان الكفاءة المهنية، وهذا الامتحان يؤهل للدخول الى الكليات التقنية دون الدخول الى الجامعات، وهذا جزء من عملية تطوير النظام المهني والتقني.

وبين أن هناك ترتيبات خاصة مرتبطة بمنهاج الثانوية العامة الذي دخل في العام الماضي لأول مرة، وأن الوزارة ترصد كافة التطورات في هذا الموضوع وستتخذ الاجراءات الضرورية في العام المقبل، والتي تجعل كل الامور تسير بشكل ملائم.

وحول اعلان النتائج، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه لا يوجد تصورات لدى وزارته حول طريقة اعلان نتائج الثانوية العامة، لافتا إلى أنه بعد انتهاء الامتحانات، فإن الوزارة تعلن عن موعد اعلان النتائج.

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