مستوطنون يستولون على أراض زراعية غرب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناستولى مستوطنون اليوم الخميس، على أراض زراعية في منطقة المخرور في مدينة بيت جالا غرب مدينة بيت لحم.وقال حسن بريجية مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم: "إن الجمعية الاستيطانية "كيرن كييمت" استولت على أربعة دونمات من أراضي المواطنين في بيت جالا، واستصلحتها وزرعتها ووضعت أسلاكا شائكة في محيطها، من أجل وضع بيوت متنقلة "كرفانات" فيها مستعينة بمجموعات من جمعية "الكاكال" الاستيطانية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضاف بريجية: "إن هذا الاعتداء يعكس مخططات الاحتلال واستهدافه لمنطقتي المخرور والقصير غرب بيت لحم".