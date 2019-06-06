جنين: الأمن الوقائي يتمكن من تحرير مواطن من خاطفيه



وذكر الأمن الوقائي في بيان له اليوم الخميس، أن عملية خطف المواطن جرت في مدينة جنين تحت تهديد السلاح، ومن ثم تم اقتياده إلى مدينة رام الله، أمس الأربعاء، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وقال: "تم رصد الخاطفين من خلال متابعة القضية وورود معلومات دقيقة في رام الله، ليتم بعدها إلقاء القبض عليهم وتحرير المواطن".









رام الله - دنيا الوطنتمكن جهاز الأمن الوقائي اليوم الخميس، من تحرير مواطن في وقت قياسي، بعد أن تعرض لعملية خطف من قبل مجهولين.