اشتية: سنستمر بالاقتراض من البنوك ورفضنا استلام أموال المقاصة منقوصة

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن حكومته اضطرت للاقتراض من البنوك خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أنها ستسمر بذلك لمواجهة أزمتها المالية.





جاء ذلك، خلال مقطع فيديو بثه اشتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مُعلقاً على إرسال إسرائيل لأموال المقاصة منقوصة لحسابات السلطة الفلسطينية.







وقال اشتية: "أحيي فيكم هذه الروح المعنوية العالية من رجال أمن ومدنيين وجميع العاملين في مفاصل السلطة الوطنية الفلسطينية".



وأكمل: "رفضنا تحويل هذه الأموال لأنها منقوصة ونحن نريدها كاملة، لافتاً إلى أن الرئيس محمود عباس توجه إلى القمة العربية والإسلامية طالباً منهم تفعيل شبكة الأمان المالي العربية".





وتابع: "نأمل أن يستجيب العرب لمطلبنا هذا، وسنتوجه للمجتمع الدولي من أجل وضع اسرائيل امام مسؤولياتها في هذا الأمر؛ لأن هذا مخالف لاتفاق باريس".







واستطرد: "الوضع بالنسبة لنا صعب لكن سنبقى اوفياء لاسر الاسرى وعائلات الشهداء، والضغط المالي جزء من حرب مالية تشنها علينا اسرائيل من اجل دفعنا للاستسلام والهزيمة والقبول بصفقة القرن ".



وأضاف: "بدون أدنى شك نحن في أزمة مالية المتسبب الرئيسي فيها الجانب الإسرائيلي الذي حاول أن يقتطع الأموال التي نصرفها لأسر الأسرى وعائلات الشهداء".وأضاف: "الشعب الفلسطيني لن ينهزم ولن يستسلم ولن يقبل إلا بما يشكل العدالة بالنسبة له، دولة مستقلة ذات سياة مترامية الأطراف عاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".وأكد أن العاملين في الأراضي الفلسطينية، والفصائل ملتفون، والمشهد الوطني من أروع ما يكن وموحد خلف موقف الرئيس عباس الرافض لـصفقة القرن.وتابع: "مثل ما عبرنا ظروفا صعبة، أنا على ثقة، سنعبر هذا الظرف الصعب إلى الأفضل، وما بعد الضيق إلا الفرج وكل ليل وراءه نهار".