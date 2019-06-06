ملادينوف يُعلق على تخفيض رواتب غزة وزيادة رواتب وزراء حكومة التوافق

رام الله - دنيا الوطن

علق المبعوث الأممي الخاص للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، عن على الأنباء التي تحدثت عن زيادة رواتب الوزراء بحكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله.





وقال ملادينوف، عبر صفحته الرسمية بـ "تويتر": إنه في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني مصاعب اقتصادية، فإن القرار يمثل تحدي للمنطق.





وأضاف ملادينوف، أن القرار يثير غضب الناس، متابعاً: "تحدثت إلى رئيس الوزراء محمد اشتية بهذا الشأن"، منوهاً إلى أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بإنهاء القرار على الفور، وفق تعبيره.

