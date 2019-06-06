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  • وزيرة الصحة: القانون سيلاحق المعتدين على الطواقم الطبية

شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: القانون سيلاحق المعتدين على الطواقم الطبية

وزيرة الصحة: القانون سيلاحق المعتدين على الطواقم الطبية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزيرة الصحة، مي الكيلة الاعتداء على أحد كوادر الطبية في مستشفى الخليل الحكومي من قبل خارجين عن القانون.

وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الاعتداء على فني الأشعة في مستشفى الخليل السيد صلاح أبو مارية يؤكد أن التصدي لمثل هذه الظاهرة يستلزم تدخل الجميع، بما فيها المجتمع المحلي.

وقالت إن الطواقم الطبية قضت أيام العيد في خدمة المرضى، بعيداً عن ابنائهم وأهليهم، فكان حرياً بمن اعتدى على الزميل أبو مارية أن يقدم كلمة شكر لمن يضمد جراح مصابينا ومرضانا، لا أن يضرب ويجرح!

وهاتفت وزيرة الصحة الزميل أبو مارية للاطمنئنان على وضعه الصحي، مؤكدة أنه سيتم ملاحقة المعتدين على الطواقم الطبية من خلال القانون، لرد اعتبار المواطن الفلسطيني أولاً والقطاع الصحي ثانياً.

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