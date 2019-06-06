فاسطين تشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي في روسيا

الجدير ذكره أن فعاليات المنتدى تنطلق تحت عنوان "تطوير أجندة التنمية المستدامة"، ويشارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة ، وسواهما من قادة وزعماء دول ومنظمات دولية ورؤساء حكومات ووزراء، إضافة إلى مشاركة عربية نشطة، حيث يشهد المنتدى استقطاباً واسعاً لأكثر من 12 ألف مشارك و140 دولة.



رام الله - دنيا الوطنتشارك دولة فلسطين في فعاليات منتدى سانبطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 23، بوفد من القطاعين العام والخاص يرأسه وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، وبمشاركة فاعلة لسفير دولة فلسطين في روسيا الإتحادية عبد الحفيظ نوفل.ومن المنتظر أن يجري الجانب الفلسطيني عدداً من اللقاءات المهمة مع مسؤولين روس، وفي مقدمتهم وزير العمل الروسي مكسيم توبيلين رئيس اللجنة الحكومية الفلسطينية الروسية المشتركة عن الجانب الروسي، إضافة إلى لقاءات متعددة مع خبراء ورجال أعمال روس.ويشارك رجال أعمال وخبراء في قطاعات الأعمال والسياسة من دول عديدة مشاركة، حيث تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون وتكريس عناصر الشراكة وتشجيع الاستثمار في دولة فلسطين مع الدول المشاركة.