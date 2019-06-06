لم تتلق دعوةً للحضور.. روسيا تُشكك بمؤتمر البحرين الاقتصادي

رام الله - دنيا الوطن

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف: إن بلاده لم تتلق دعوة لحضور مؤتمر البحرين الاقتصادي، مشيراً إلى أن موسكو تعتبر الفعالية حدثاً مشكوكاً فيه.



وأضاف بوغدانوف، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء: "أولاً، لم نتلق أي دعوات حتى الآن، وثانياً، الفكرة نفسها تبدو مشكوك فيها للغاية بالنسبة لنا، في هذه الحالة، بالطبع، نحن نسترشد بنهج قيادة منظمة التحرير الفلسطينية".





وفي هذا السياق، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية، وليس ببيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالا ولا نقبل بها لأن قضيتنا سياسية بامتياز.