شاهد: تفاصيل الاعتداء على فني أشعة بمستشفى حكومي في الخليل

خاص دنيا الوطن

أقدم تسعة مواطنين، فجر الخميس، الاعتداء على فني أشعة في مستشفى عالية الحكومي في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وأصابوه بجراح مختلفة.





وفي التفاصيل، قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار، إنه أثناء وجود الموظف بقسم الأشعة حضرت مريضة للحصول على صورة، حيث طلب منها الموظف الانتظار قليلاً".





وأضاف النجار، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن ذلك أدى لمشادة كلامية مع زوجها، حيث ترك المكان وعاد بعد عشرة دقائق برفقة تسعة أشخاص واعتدوا على الموظف".





وأشار النجار، إلى أن المعتدين أخرجوا الموظف من القسم واعتدوا عليه في طرقات المستشفى، مشيراً إلى أن الاعتداء على موظفي وزارة الصحة بات أمراً متكرراً في الآونة الأخيرة.





وتابع: "كل الإجراءات التي اتخذت سابقاً لم تكن رادعة والآن يجب على الجهات المختصة وضع حد نهائي لهذه الاعتداءات، والمطلوب من رئاسة الوزراء والأجهزة الأمنية أن يكون لها موقف واضح وصريح من ذلك، وأن تغلظ العقوبات بحق المعتدين"







وأكمل: "في السابق جرى اتفاق على وجود جهاز الشرطة بشكل دائم لحماية ابناء شعبنا والموظفين ولكن الاتفاق لم يطبق، وارتفعت وتيرة الاعتداءات"، مشدداً أن الوزارة لن تقبل بالحلول الودية وفق العادات والتقاليد.







واستطرد: "سنعمل على معاقبة المعتدين وسنطالب الحكومة بتفعيل اتفاق حماية المؤسسات الصحية، والنقابات الصحية ستوقف العمل حتى إيجاد رادع لتلك الاعتداءات".





من ناحيتها، أدانت وزيرة الصحة، مي الكيلة الاعتداء على أحد كوادر الطبية في مستشفى الخليل الحكومي من قبل خارجين عن القانون.



وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الاعتداء على فني الأشعة في مستشفى الخليل السيد صلاح أبو مارية يؤكد أن التصدي لمثل هذه الظاهرة يستلزم تدخل الجميع، بما فيها المجتمع المحلي.



وقالت إن الطواقم الطبية قضت أيام العيد في خدمة المرضى، بعيداً عن ابنائهم وأهليهم، فكان حرياً بمن اعتدى على الزميل أبو مارية أن يقدم كلمة شكر لمن يضمد جراح مصابينا ومرضانا، لا أن يضرب ويجرح!



وهاتفت وزيرة الصحة الزميل أبو مارية للاطمنئنان على وضعه الصحي، مؤكدة أنه سيتم ملاحقة المعتدين على الطواقم الطبية من خلال القانون، لرد اعتبار المواطن الفلسطيني أولاً والقطاع الصحي ثانياً.











